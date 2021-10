Somalo e figlio di un ex consigliere | chi è il presunto assassino di David Amess

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Somalo figlio

Secondo il Daily Mail , il padre ha confermato che ilAli Harbi Ali è in custodia della polizia dopo l'accoltellamento di Davis Amess e si è detto " scioccato " per l'arresto. Il 25enne era ...... fino alle allucinanti sabbie del deserto, fra cartomanzia e fuorilegge, indagando su quanto ... dall'infanzia in Africa alla giovinezza a Venezia, benché fossedella disciplina militare, ...Arrestato Ali Harbi Ali, figlio di un ex consigliere delle comunicazioni del premier della Somalia. Il 25enne può essersi radicalizzato online durante il lockdown ...Ali Harbi Ali potrebbe essersi radicalizzato online durante il lockdown. Gli inquirenti sono infatti convinti che il 25enne abbia ucciso il deputato conservatore David Amess dopo aver programmato l’at ...