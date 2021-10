Roma, droga nelle sigarette: arrestato 28enne a Bravetta (Di domenica 17 ottobre 2021) droga nelle sigarette. I carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno trovato un 28enne Romano che nascondeva gli stupefacenti nel tabacco. Alla vista dei militare, il giovane ha tentato di disfarsene: lanciandole sotto ad un’autovettura in sosta in via di Bravetta. droga nelle sigarette, l’aggressione ai carabinieri Quando i Carabinieri si sono avvicinati per controllarlo, l’uomo ha tentato di colpirli con calci e pugni. Stava cercando di scappare, ma è stato immediatamente bloccato e arrestato. Durante la perquisizione presso la sua abitazione sono stati sequestrati: 9 semi di marijuana, 5 frammenti di hashish, una bustina in cellophane contenente decine di dosi di marijuana. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021). I carabinieri della Stazionehanno trovato unno che nascondeva gli stupefacenti nel tabacco. Alla vista dei militare, il giovane ha tentato di disfarsene: lanciandole sotto ad un’autovettura in sosta in via di, l’aggressione ai carabinieri Quando i Carabinieri si sono avvicinati per controllarlo, l’uomo ha tentato di colpirli con calci e pugni. Stava cercando di scappare, ma è stato immediatamente bloccato e. Durante la perquisizione presso la sua abitazione sono stati sequestrati: 9 semi di marijuana, 5 frammenti di hashish, una bustina in cellophane contenente decine di dosi di marijuana. E ...

