Proteste in piazza, ogni sabato un corteo: perché sembra di essere tornati negli anni bui (Di domenica 17 ottobre 2021) Ancora ieri, casini a Milano. Finiti i sabati di lockdown è arrivata l'epoca del tutti-a-casa-c'è-la-manifestazione-no-vax. È il tredicesimo sabato di fila che la metropoli più avanzata d'Europa è attraversata da cortei più o meno autorizzati. Ieri sul far del tramonto corso Venezia rimbombava ancora di slogan, e la serpentina di manifestanti incazzati attraversava, senza consenso della Questura, il centro. Come nei tre precedenti sabati, poi, non sono mancate le tensioni tra i dimostranti e la polizia. E intanto queste disordinate e tracotanti invasioni chiudono spazi di vita alla brava gente, rovinando il commercio e l'umore in un tempo storico già difficile di suo. Si lascia fare però. Tutto questo ricorda qualcosa di lontano, eppure profondamente inciso nella mente come una ferita fresca, a chi ha più di sessant' anni. Questa sequenza di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Ancora ieri, casini a Milano. Finiti i sabati di lockdown è arrivata l'epoca del tutti-a-casa-c'è-la-manifestazione-no-vax. È il tredicesimodi fila che la metropoli più avanzata d'Europa è attraversata da cortei più o meno autorizzati. Ieri sul far del tramonto corso Venezia rimbombava ancora di slogan, e la serpentina di manifestanti incazzati attraversava, senza consenso della Questura, il centro. Come nei tre precedenti sabati, poi, non sono mancate le tensioni tra i dimostranti e la polizia. E intanto queste disordinate e tracotanti invasioni chiudono spazi di vita alla brava gente, rovinando il commercio e l'umore in un tempo storico già difficile di suo. Si lascia fare però. Tutto questo ricorda qualcosa di lontano, eppure profondamente inciso nella mente come una ferita fresca, a chi ha più di sessant'. Questa sequenza di ...

Advertising

fattoquotidiano : Una piazza così gremita nella Capitale non si vedeva da anni, almeno dai tempi delle proteste contro il Jobs act e… - gbponz : #Controcorrente che Intitola 'piazza novax che blocca Milano' mi de e spiegare dove erano i #novax quando si passav… - mariamworldart : RT @CapitaleIl: Dopo 14 settimana di proteste e più di 40.000 cittadini in piazza, il governo Francese ha ceduto. Il #greenpass verrà elimi… - eltwittatore : RT @CapitaleIl: Dopo 14 settimana di proteste e più di 40.000 cittadini in piazza, il governo Francese ha ceduto. Il #greenpass verrà elimi… - giuliafederico8 : RT @CapitaleIl: Dopo 14 settimana di proteste e più di 40.000 cittadini in piazza, il governo Francese ha ceduto. Il #greenpass verrà elimi… -