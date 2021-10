“Non accadeva da anni”: il giallorosso fa disperare Mourinho con la Juve (Di domenica 17 ottobre 2021) Succede di tutto sul finale del primo tempo tra Juve e Roma: Vereout sbaglia il rigore e fa disperare Mourinho. Sul finale del primo tempo di Juve-Roma è successo davvero di tutto. L’arbitro Orsato decide di assegnare un calcio di rigore alla Roma, ammonendo Szczesny per fallo su Mkhitaryan. Il gol segnato nel frattempo da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021) Succede di tutto sul finale del primo tempo trae Roma: Vereout sbaglia il rigore e fa. Sul finale del primo tempo di-Roma è successo davvero di tutto. L’arbitro Orsato decide di assegnare un calcio di rigore alla Roma, ammonendo Szczesny per fallo su Mkhitaryan. Il gol segnato nel frattempo da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

nicole_plume : le piume d'oca attive potrei piangere non accadeva da un po'?? - GabZeno : RT @Covidioti: Due ore di fila per un inutile tampone, per poter lavorare senza grane. In Unione Sovietica non accadeva. Prego per chi ha… - vitalozzo2012 : RT @Covidioti: Due ore di fila per un inutile tampone, per poter lavorare senza grane. In Unione Sovietica non accadeva. Prego per chi ha… - berenicegalatea : RT @IosonoScala: #Atlantide Anologo al patto di non belligeranza tra Germania e Russia. Anche gli americani si lasciarono fuori dal canfli… - rosydandrea1 : RT @Covidioti: Due ore di fila per un inutile tampone, per poter lavorare senza grane. In Unione Sovietica non accadeva. Prego per chi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Non accadeva Il centrodestra deve decidere in quale piazza vuole stare Una piazza San Giovanni stipata in ogni angolo di manifestanti come non accadeva da tempo dimostra che la sinistra dispone ancora di una capacità di mobilitazione inavvicinabile dagli altri contendenti. E che circola un sentimento comune di appartenenza al di là delle ...

Ecco il Piano regionale dei rifiuti Non si ricorrerà più, come accadeva in passato, ad impianti di trattamento di rifiuti urbani ubicati fuori dal territorio regionale ma, al contrario, sarà garantita l'autosufficienza del sistema e la ...

Juventus-Roma: 7 titolari italiani nei bianconeri, non accadeva dal 2015 Tutto Juve Non accadeva da luglio 2020: l’interessante statistica Il sito Opta ha riportato una statistica interessante relativa ai gol subiti dal Milan (e la successiva rimonta) contro il Verona. Era infatti dal luglio ...

Juventus-Roma: 7 titolari italiani nei bianconeri, non accadeva dal 2015 Sono ben 7 i titolari della Juventus di nazionalità italiana nel match con la Roma. Secondo quanto riporta Opta, non accadeva dal 2015. "7 - Sono sette i titolari italiani ...

Una piazza San Giovanni stipata in ogni angolo di manifestanti comeda tempo dimostra che la sinistra dispone ancora di una capacità di mobilitazione inavvicinabile dagli altri contendenti. E che circola un sentimento comune di appartenenza al di là delle ...si ricorrerà più, comein passato, ad impianti di trattamento di rifiuti urbani ubicati fuori dal territorio regionale ma, al contrario, sarà garantita l'autosufficienza del sistema e la ...Il sito Opta ha riportato una statistica interessante relativa ai gol subiti dal Milan (e la successiva rimonta) contro il Verona. Era infatti dal luglio ...Sono ben 7 i titolari della Juventus di nazionalità italiana nel match con la Roma. Secondo quanto riporta Opta, non accadeva dal 2015. "7 - Sono sette i titolari italiani ...