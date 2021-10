Napoli-Torino 0-0 | Di Lorenzo segna di testa ma il Var annulla il gol del vantaggio

(Di domenica 17 ottobre 2021) La vittoria del Milan in rimonta (e in extremis) di ieri sera contro il Verona obbliga ildi Luciano Spalletti all'ennesima vittoria. Per rispondere agli uomini di Stefano Pioli e...

Advertising

sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 15:00. ??… - LiveNationIT : Vasco torna con il singolo “Siamo Qui” e i biglietti per le 5 nuove date di #VascoLive2022 a Napoli, Ancona, Bari,… - Agenzia_Ansa : Sciopero trasporti, cortei a Genova, Roma, Trieste e Torino. A Napoli è stata riaperta l'autostrada che era stata b… - sportmediaset : Napoli, contro il Torino maglia nera con le ragnatele per Halloween. #SportMediaset #NapoliTorino - fcin1908it : LIVE - Serie A, Napoli-Torino 0-0: palo colpito da Lozano -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Torino

SEGUI LA DIRETTA DI, le formazioni(4 - 2 - 3 - 1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Rui; 99 Anguissa, 8 Fabian, 20 Zielinski; 21 Politano,...... moviola e cronaca live Allo stadio 'Maradona',si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - ...Alle 18 al Diego Armando Maradona il Napoli scenderà in campo per rispondere al Milan, vittorioso ieri in rimonta e attualmente in vetta alla classifica a+1; dall'altra parte Juric vuole riscattare l' ...45' - Il Torino spreca due contropiedi in superiorità numerica sbagliando le ultime scelte: prima arriva al tiro, a lato non di molto, poi viene chiuso Brekalo da Koulibaly. 44' - Bella azione del Nap ...