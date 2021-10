Mkhitaryan: “Tutti hanno visto cosa è successo sull’episodio del rigore” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei giallorossi per commentare la sconfitta contro la Juventus e gli episodi che l’hanno caratterizzata: “Sicuramente siamo frustrati. La squadra ha giocato molto bene, abbiamo creato tante occasioni per segnare. Non siamo riusciti a fare di più per finalizzare le azioni. Però miglioriamo, andiamo avanti per vincere le prossime partite. L’infortunio di Zaniolo? È un giocatore molto importante per noi, per la squadra. Speriamo che il suo infortunio non sia nulla di grave perché ci aiuta tanto. L’episodio del rigore? L’unica cosa che dico perché non possono far finire l’azione e poi fischiare il rigore. Quando c’è un fuorigioco fanno giocare, aspettano qualcosa e poi fischiano dopo 5-6 secondi. E ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Henrikh, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei giallorossi per commentare la sconfitta contro la Juventus e gli episodi che l’caratterizzata: “Sicuramente siamo frustrati. La squadra ha giocato molto bene, abbiamo creato tante occasioni per segnare. Non siamo riusciti a fare di più per finalizzare le azioni. Però miglioriamo, andiamo avanti per vincere le prossime partite. L’infortunio di Zaniolo? È un giocatore molto importante per noi, per la squadra. Speriamo che il suo infortunio non sia nulla di grave perché ci aiuta tanto. L’episodio del? L’unicache dico perché non possono far finire l’azione e poi fischiare il. Quando c’è un fuorigioco fanno giocare, aspettano quale poi fischiano dopo 5-6 secondi. E ...

