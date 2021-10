Juric: “Torino meglio del Napoli, avute più occasioni” (Di domenica 17 ottobre 2021) Napoli-Torino vince 1-0 ma Ivan Juric sottolinea che la squadra granata ha avuto più occasioni rispetto a quella di Spalletti. Il tecnico del Toro arrivato a Napoli solo per cercare di portare a casa un pareggio decide di lasciare l’iniziativa agli azzurri. Lo salvano il rigore sbagliato da Insigne ed il palo di Lozano. Con il pullman parcheggiato davanti alla porta il tecnico del Toro spera di portare a casa un punto. Tanto che i suoi giocatori cercano di perdere secondi preziosi anche durante la partita quando si era sul risultato di parità. Alla fine gol di Osimhen zittisce Juric ed il Torino e manda il Napoli di nuovo al primo posto in classifica. “Abbiamo creato più occasioni del Napoli, non è stata assolutamente ... Leggi su napolipiu (Di domenica 17 ottobre 2021)vince 1-0 ma Ivansottolinea che la squadra granata ha avuto piùrispetto a quella di Spalletti. Il tecnico del Toro arrivato asolo per cercare di portare a casa un pareggio decide di lasciare l’iniziativa agli azzurri. Lo salvano il rigore sbagliato da Insigne ed il palo di Lozano. Con il pullman parcheggiato davanti alla porta il tecnico del Toro spera di portare a casa un punto. Tanto che i suoi giocatori cercano di perdere secondi preziosi anche durante la partita quando si era sul risultato di parità. Alla fine gol di Osimhen zittisceed ile manda ildi nuovo al primo posto in classifica. “Abbiamo creato piùdel, non è stata assolutamente ...

