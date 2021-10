File di ambulanze e ospedali sotto pressione: il Covid spaventa Londra (Di domenica 17 ottobre 2021) Che cosa sta succedendo nel Regno Unito? Sembrava che il peggio fosse passato ma il Covid è tornato a correre. File di ambulanze fuori dagli ospedali e lunghe ore di attesa per un ricovero Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 ottobre 2021) Che cosa sta succedendo nel Regno Unito? Sembrava che il peggio fosse passato ma ilè tornato a correre.difuori daglie lunghe ore di attesa per un ricovero

Advertising

sticazzimelrose : @mante ce l'ha pure il giornale.... - Carlotto86 : @VincenzoDeLuca Diciamo che la strada intrapresa è quello giusta, non è ancora finita ma per chi volesse gli posso… - Barabba65039504 : @IuliisMax @Bernardi_UK Già ma il fumo non ha mai provocato le code di ambulanze, i PS intasati, le terapie intensi… -