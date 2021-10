Facchinetti dopo il pugno di Conor McGregor: “Ha spento il cervello, avrebbe aggredito chiunque” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Francesco Facchinetti torna a parlare dell’aggressione surreale di Conor McGregor avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Ancora molto deluso e con il volto tumefatto, l’imprenditore spiega: “Ho lavorato nel mondo della notte, so cosa accade a certe ore. Aveva il cervello spento, avrebbe tirato un pugno a chiunque”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 18 ottobre 2021) Francescotorna a parlare dell’aggressione surreale diavvenuto nella notte tra sabato e domenica. Ancora molto deluso e con il volto tumefatto, l’imprenditore spiega: “Ho lavorato nel mondo della notte, so cosa accade a certe ore. Aveva iltirato un”. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Facchinetti dopo il pugno di Conor McGregor: “Ha spento il cervello, avrebbe aggredito chiunque” - Chicca141002 : RT @RobertoSavino10: Dopo il cazzotto mc Gregor ha continuato a ballare. Per le regole è tutto corretto, per la sportività decisamente no.… - BUGIA88 : Mc Gregor dopo aver picchiato Facchinetti >>>>>>>>>>>> - fanpage : Gli è andato off il cervello, avrebbe tirato un pugno a chiunque, mia moglie compresa. Io ero lì e me lo son preso'… - SilviaPrato1 : RT @RobertoSavino10: Dopo il cazzotto mc Gregor ha continuato a ballare. Per le regole è tutto corretto, per la sportività decisamente no.… -