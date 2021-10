Berlusconi: «Un eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non un porto per il Green pass» (Di domenica 17 ottobre 2021) Altro che regime sanitario, come urlano le piazze No Green pass. Altro che governo illiberale, quello di Mario Draghi. «Il Covid ha distrutto non solo tante vite umane, ma anche tante aziende, tanti posti di lavoro. Il Green pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie, sono strumenti di tutela della vita e della libertà. Grazie ai vaccini stiamo tornando verso una vita normale, nella quale si può lavorare nelle fabbriche e negli uffici, si può andare a scuola in presenza, si possono frequentare cinema e teatri, ristoranti e centri sportivi. Hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri. Per fortuna sono molto pochi, anche se rumorosi». Intervistato da Alessandro Sallusti, direttore di Libero, Silvio Berlusconi ha rilasciato una lunga serie di ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) Altro che regime sanitario, come urlano le piazze No. Altro che governo illiberale, quello di Mario Draghi. «Il Covid ha distrutto non solo tante vite umane, ma anche tante aziende, tanti posti di lavoro. Ile l’obbligo vaccinale per alcune categorie, sono strumenti di tutela della vita e della libertà. Grazie ai vaccini stiamo tornando verso una vita normale, nella quale si può lavorare nelle fabbriche e negli uffici, si può andare a scuola in presenza, si possono frequentare cinema e teatri, ristoranti e centri sportivi. Hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri. Per fortuna sono molto pochi, anche se rumorosi». Intervistato da Alessandro Sallusti, direttore di Libero, Silvioha rilasciato una lunga serie di ...

