Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2021 ore 19 | 30

(Di sabato 16 ottobre 2021)DEL 16 OTTOBREORE 19.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO LAURENTINA FINO ALLA DIRAMAZIONESUD RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA LA CIRCONE è TORNATA REGOLARE ALL’ ALTEZZA SELVA CANDIDA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA VIA APPIA ION PROSSIMITA’ DI FROTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TIBURTINA ALTEZZA TIVOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B CONCLUSO L’ INTERVENTO ALLA STAZIONE TERMINI LACIRCONE È TORNATA REGOLARE DA MARCO ...