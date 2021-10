Vasco Rossi sui vaccini “Mi dissocio da Red Ronnie”, la risposta di Red Ronnie è da applausi (Di sabato 16 ottobre 2021) Red Ronnie e Vasco Rossi sono amici da tantissimi anni ma, ultimamente, i rapporti sembrano un pò incrinati per colpa delle posizioni assolutamente all’opposto che i due hanno a proposito dei vaccini anticovid. Le parole di Vasco Rossi Vasco Rossi, appena scoppiata la pandemia, ha subito preso posizione a favore delle mascherine prima e ora dei vaccini. Vasco Rossi ha dichiarato: “Il no vax pensa che ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo, non riesce ad accettare che sia un caso ma pensa ci sia dietro. Provi a parlarci ma non puoi convincerlo, lui è convinto di quello e ha bisogno di crederlo perché la sua testa è così… Per questo mi dissocio da quello ... Leggi su cityroma (Di sabato 16 ottobre 2021) Redsono amici da tantissimi anni ma, ultimamente, i rapporti sembrano un pò incrinati per colpa delle posizioni assolutamente all’opposto che i due hanno a proposito deianticovid. Le parole di, appena scoppiata la pandemia, ha subito preso posizione a favore delle mascherine prima e ora deiha dichiarato: “Il no vax pensa che ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo, non riesce ad accettare che sia un caso ma pensa ci sia dietro. Provi a parlarci ma non puoi convincerlo, lui è convinto di quello e ha bisogno di crederlo perché la sua testa è così… Per questo mida quello ...

