Vanessa Ferrari | chi è la mamma | “È la prima che ha creduto in me”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 ottobre 2021), ha raccontato di quando suapercorreva i 200 km per accompagnarla in palestra, ripercorrendo diverse gioie una tra le tante è la medaglia d’argento delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sentiva dentro di sé che questa era la sua olimpiade, proprio perché nella tre precedenti aveva sempre sfiorato il podio, nel momento in cui l’ha conquistata ha vissuto attimi bellissimi, proprio quando è tornata a casa, non aveva realizzato quello che aveva compiuto. Dopo diversi anni di sacrifici l’atleta ha cominciato ad allenarsi tutti i giorni a Brescia proprio quando aveva 8 anni, sua madre percorreva 200 km ogniqualvolta doveva accompagnarla agli allenamenti. L’atleta ha praticamente vissuto tutta la sua adolescenza in palestra, ma nonostante tutte le difficoltà affrontate, ne è valsa la pena. Mentre per quanto riguarda ...