The Sandman: Gwendoline Christie è Lucifer nei nuovi poster (Di sabato 16 ottobre 2021) All'evento DC FanDome sono stati condivisi i nuovi poster della serie The Sandman che ritraggono Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifer. The Sandman, la serie Netflix tratta dall'opera di Neil Gaiman, grazie all'evento DC FanDome ha ora due nuovi poster dedicati alla versione di Lucifer interpretata da Gwendoline Christie. L'attrice ha un look molto particolare e le immagini promozionali ricordano che non si dovrebbe mai giocare con il diavolo. La prima stagione dello show The Sandman prodotto dalla piattaforma di streaming sarà composta da undici episodi, con un'ambientazione moderna rispetto alla storia originale. Il racconto di Sandman segue ...

