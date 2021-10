Spezia-Salernitana | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di sabato 16 ottobre 2021) Uno scontro fondamentale in chiave salvezza che si gioca all’insegna degli infortuni. Tante assenze per entrambi:senza Ribery Il primo anticipo dell’ottava giornata di Serie A si gioca allo stadio “Picco” di La, dove i padroni di casa attendono la. Entrambe le squadre puntano alla salvezza e sanno bene che quello che le attende è un vero e proprio scontro diretto. Sia i liguri che i campani, però, non stanno attraversando un periodo fortunato per quanto riguarda gli infortuni. QUIThiago Motta è in totale emergenza da tempo. Oltre ai tanti infortunati mancheranno anche anche lo squalificato Bastoni e Reca, risultato positivo al Covid-19. Nella difesa schierata davanti a Provedel sarà Nikolaou a fare coppia con Hristov, mentre Ferrer e Bertola saranno i terzini. A ...