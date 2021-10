Sindacati in piazza a Roma contro “i fascismi”, attese oltre 50mila persone (Di sabato 16 ottobre 2021) I Sindacati scendono in piazza a Roma contro “i fascismi”, attese oltre 50mila persone provenienti da tutta Italia I Sindacati scendono in piazza contro “i fascismi” e in favore del lavoro. Dopo l’assalto dei no green pass e di Forza Nuova alla sede della Cgil di Roma, oggi i maggiori Sindacati dei lavoratori scendono in piazza. Cgil, Cisl e Uil insieme alle forze politiche del centrosinistra manifestano contro le forze antidemocratiche. A Roma sono attese 10mila persone in un corteo pacifico che prenderà il via dall’Esquilino, mentre ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Iscendono in“i”,provenienti da tutta Italia Iscendono in“i” e in favore del lavoro. Dopo l’assalto dei no green pass e di Forza Nuova alla sede della Cgil di, oggi i maggioridei lavoratori scendono in. Cgil, Cisl e Uil insieme alle forze politiche del centrosinistra manifestanole forze antidemocratiche. Asono10milain un corteo pacifico che prenderà il via dall’Esquilino, mentre ...

