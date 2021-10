Roma, al via la manifestazione dei sindacati: "No ai fascismi" - Landini: "Qui si difende la democrazia di tutti" (Di sabato 16 ottobre 2021) commenta Roma, corteo di solidarietà dopo l'assalto alla Cgil: 'Mai più fascismi' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci E' cominciata a Roma la mobilitazione dei sindacati confederali per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) commenta, corteo di solidarietà dopo l'assalto alla Cgil: 'Mai più' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci E' cominciata ala mobilitazione deiconfederali per ...

Advertising

SalernoSal : Liliana Segre è stata insultata oggi 15 ottobre. Il 15 ottobre 1943 ci fu il rastrellamento degli ebrei nel Ghetto… - Rinaldi_euro : Qui non si indegna nessuno! Roma, vandalizzato il comitato elettorale per Enrico Michetti sindaco - Il Tempo - graziano_delrio : Era un sabato anche il #16ottobre del ‘43 quando portarono via dal Ghetto di Roma 1024 ebrei. Tornarono in 16. Non… - Cristian75000 : Roma elezioni, Michetti su RadioRadio: 'Ma perché tra i soccorritori di Rigopiano c'era gente di colore?'… - pepefdezr : Manifestazione sindacati a Roma, primi arrivi in piazza San Giovanni -