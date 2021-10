Processo Regeni, Fico: “Rogatoria dovrà essere sostenuta da tutto lo Stato. È uno stop ma noi andiamo avanti fino alla fine, vicini alla famiglia” (Di sabato 16 ottobre 2021) “È uno stop, senza dubbio, ma noi andiamo avanti. Esprimo la massima vicinanza la esprimo a nome della Camera dei Deputati alla famiglia Regeni”. Questo il commento del presidente della Camera Roberto Fico, a margine di un incontro a Portici, sulla battuta d’arresto del Processo sull’omicidio di Giulio Regeni. La corte d’Assise di Roma ha infatti annullato le dichiarazioni di assenza dei quattro 007 e ha deciso che gli atti devono tornare al giudice per l’udienza preliminare. “Andremo avanti fino alla fine e fino in fondo perché vogliamo gli indirizzi delle persone rinviate a giudizio e li avremo in tutti i modi per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) “È uno, senza dubbio, ma noi. Esprimo la massima vicinanza la esprimo a nome della Camera dei Deputati”. Questo il commento del presidente della Camera Roberto, a margine di un incontro a Portici, sulla battuta d’arresto delsull’omicidio di Giulio. La corte d’Assise di Roma ha infatti annullato le dichiarazioni di assenza dei quattro 007 e ha deciso che gli atti devono tornare al giudice per l’udienza preliminare. “Andremoin fondo perché vogliamo gli indirizzi delle persone rinviate a giudizio e li avremo in tutti i modi per ...

Advertising

Roberto_Fico : Il rinvio degli atti al Gup non segna la fine di nulla. Troveremo il modo per far sì che il processo per il sequest… - CottarelliCPI : Già bloccato il processo per l'omicidio Regeni. Da non crederci ... - RaiNews : Regeni: salta il processo ai quattro 007 egiziani - ZoppoMarta : RT @GiulioSiamoNoi: Gli imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni che si sottraggono al processo: TARIQ SABIR, na… - domricco88 : RT @lercionotizie: #ultimora Processo cancellato, Staffelli consegna tapiro alla famiglia Regeni -