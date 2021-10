Milan Verona, le formazioni ufficiali: una sorpresa nei rossoneri (Di sabato 16 ottobre 2021) Alle ore 20:45 Milan e Verona scenderanno in campo. I due allenatori hanno diramato da poco le formazioni ufficiali, queste le scelte di Pioli e Tudor. Il tecnico rossonero si affida a Maldini Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, D. Maldini, Rebic; Giroud. Verona (3-5-2): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari, Kalinic. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 16 ottobre 2021) Alle ore 20:45scenderanno in campo. I due allenatori hanno diramato da poco le, queste le scelte di Pioli e Tudor. Il tecnico rossonero si affida a Maldini(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, D. Maldini, Rebic; Giroud.(3-5-2): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari, Kalinic. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

