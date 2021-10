Masters 1000 Indian Wells 2021: Cameron Norrie in finale, battuto uno spento Grigor Dimitrov (Di domenica 17 ottobre 2021) Poteva essere una semifinale dai tantissimi motivi di interesse, è diventata una delle partite meno convincenti di larga parte della carriera di Grigor Dimitrov. Il bulgaro si risveglia troppo tardi dopo un set e mezzo di livello davvero basso rispetto a quel che può dare, e deve lasciar strada a Cameron Norrie. Il britannico conquista così a Indian Wells l’approdo alla propria prima finale in un Masters 1000, dove incrocerà uno tra l’americano Taylor Fritz e il georgiano Nikoloz Basilashvili. 6-2 6-4 il punteggio finale in un’ora e 27 minuti. Difficile definire il primo set, visto che, nei fatti, è Dimitrov a mandarsi da solo sullo 0-4, commettendo un’enorme quantità di errori: ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Poteva essere una semidai tantissimi motivi di interesse, è diventata una delle partite meno convincenti di larga parte della carriera di. Il bulgaro si risveglia troppo tardi dopo un set e mezzo di livello davvero basso rispetto a quel che può dare, e deve lasciar strada a. Il britannico conquista così al’approdo alla propria primain un, dove incrocerà uno tra l’americano Taylor Fritz e il georgiano Nikoloz Basilashvili. 6-2 6-4 il punteggioin un’ora e 27 minuti. Difficile definire il primo set, visto che, nei fatti, èa mandarsi da solo sullo 0-4, commettendo un’enorme quantità di errori: ...

OA_Sport : Masters 1000 Indian Wells 2021: Cameron Norrie vola in finale, aiutato dall'ombra di un Grigor Dimitrov in giornata… - GeorgeSpalluto : Il rendimento di Cameron #Norrie nei 15 Masters 1000 disputati: 1 Finale* 1 Ottavo di finale 5 Sedicesimi di finale… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000, INDIAN WELLS: NORRIE VOLA IN FINALE BATTUTO IL BULGARO DIMITROV IN DUE SET (6-2, 6-4) #SkyTenn… - BroginiAlessio : RT @GeorgeSpalluto: E' la settimana di 'Chuck' Norrie. Corona una stagione pazzesca con una finale in un Masters 1000. Battuto 62 64 uno sp… - sportface2016 : #IndianWells 2021: #Norrie domina #Dimitrov e vola in finale -