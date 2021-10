Manifestazione sabato 16 ottobre 2021 a Roma, orari e strade chiuse per l’evento della Cgil (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la guerriglia e le violenze di sabato scorso quando i No Green Pass sono scesi in piazza e hanno preso d’assalto la Capitale, distruggendo la sede della Cgil, oggi sempre a Roma ci sarà una nuova protesta. Ma questa volta a manifestare, in piazza San Giovanni, saranno i sindacati, quelli che hanno deciso di far sentire la propria voce e di ‘ribattere’ così ai tafferugli di una settimana fa. Manifestazione a Roma 16 ottobre 2021: orari e quali sono le strade chiuse La Cgil, inseme a Cisl e Uil, ha deciso di organizzare una grande Manifestazione nazionale prevista per oggi, sabato 16 ottobre, nella Capitale, in piazza San Giovanni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la guerriglia e le violenze discorso quando i No Green Pass sono scesi in piazza e hanno preso d’assalto la Capitale, distruggendo la sede, oggi sempre aci sarà una nuova protesta. Ma questa volta a manifestare, in piazza San Giovanni, saranno i sindacati, quelli che hanno deciso di far sentire la propria voce e di ‘ribattere’ così ai tafferugli di una settimana fa.16e quali sono leLa, inseme a Cisl e Uil, ha deciso di organizzare una grandenazionale prevista per oggi,16, nella Capitale, in piazza San Giovanni ...

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Non c'è sui giornali, che sabato vado alla manifestazione. Rep, Fatto, Corsera, Stampa, ecc. Potevano a… - VittorioSgarbi : #roma La sceneggiata di sabato (la manifestazione indetta dalla Cgil) è inaccettabile, è contro la par condicio. Gl… - fanpage : La vicequestore #nogreenpass Alessandra Nunzia Schirilò dichiara: 'Trattata come i poliziotti condannati per il G8… - fabrizio19651 : RT @fabrizio19651: SI, siamo di PARTE: DALLA PARTE DELLA COSTITUZIONE Per tutti l'appuntamento è sabato 16 ottobre, in piazza San Giovanni… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Ieri, durante una manifestazione di Bologna, hanno insultato #LilianaSegre. Oggi è il 16 ottobre ed esattamente 78 anni… -