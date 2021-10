Manifestazione dei sindacati a San Giovanni, fra bandiere, canti e slogan. Landini: «La piazza è di tutti» (Di sabato 16 ottobre 2021) «Mai più fascismi» il titolo scelto per l’iniziativa di Cgil Cisl e Uil con le forze politiche di centrosinistra. Pugni chiusi e canzoni come «Avanti popolo». Landini: «Progettiamo un futuro che applichi la Costituzione». Per gli organizzatori «200 mila in piazza» Leggi su corriere (Di sabato 16 ottobre 2021) «Mai più fascismi» il titolo scelto per l’iniziativa di Cgil Cisl e Uil con le forze politiche di centrosinistra. Pugni chiusi e canzoni come «Avanti popolo».: «Progettiamo un futuro che applichi la Costituzione». Per gli organizzatori «200 mila in

