Lucca rivela | Una mia caratteristica soprende tutti | il mio idolo gioca in Serie A

(Di sabato 16 ottobre 2021) Lorenzo, giovane attaccante del Pisa, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek dove ha parlato di sé e della propria carriera. Il calciatore è finito nel mirino di molte squadre diA (tra cui il Napoli) per il suo rendimento nell'attuale stagione diB, dove conduce la classifica marcatori con 6 gol all'attivo. Di seguito quanto evidenziato: "Le mie qualità migliori sono l'agilità e la coordinazione insieme alla tecnica. Per mia fortuna ho potuto affinarla grazie ad allenatori che l'hanno curata parecchio. Pochi si aspetterebbero che uno alto come me sia così tecnico. Il mioè Ibrahimovic, per me è il più forte di sempre: studio i suoi colpi e cerco di imitarlo". FOTO: Imago "Convocazione in Nazionale? Non ne sapevo nulla. Poi una sera mi chiama Imborgia alle dieci e mezza e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lucca rivela

SpazioNapoli

VERSILIA - I prezzi delle case in vendita quest'estate sono calati in Toscana. Ma non in provincia di, e in particolare in Versilia. Lol'Osservatorio di Immobiliare.it, il portale leader in Italia.Lol'analisi provinciale sugli incidenti stradali diffusa oggi dall'Aci. Ma partiamo dall'... Potenza, Novara, Massa, Palermo, Ferrara, Pisa, Salerno, Taranto, Messina, Asti, Brindisi,, ...Lorenzo Lucca, giovane centravanti del Pisa nel mirino di moltissime squadre di Serie A per il suo ottimo rendimento, ha parlato di sé in un'intervista con la rivista Sportweek. Di seguito le sue paro ...Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite dell'ottava giornata, che sono in programma sabato 16 ottobre. Comanda il Pisa.