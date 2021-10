LIVE Superbike, GP Argentina 2021 in DIRETTA: superpole e gara-1, orari e risultati (Di sabato 16 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione GP Argentina – orari GP Argentina Superbike 2021 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole e della gara-1 del Gran Premio d’Argentina, penultimo atto del Mondiale Superbike 2021. Lo spettacolo è assicurato in una giornata che potrebbe rivelarsi determinante per il titolo. Toprak Razgatl?o?lu è il leader della classifica generale con 24 punti di vantaggio su Jonathan Rea. Il turco di Yamaha dovrà difendersi dal britannico di Kawasaki nel tracciato di San Juan, impianto che ha già accolto i protagonisti del Mondiale nelle ultime stagioni. Occhi puntati questo ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione GPGPBuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladellae della-1 del Gran Premio d’, penultimo atto del Mondiale. Lo spettacolo è assicurato in una giornata che potrebbe rivelarsi determinante per il titolo. Toprak Razgatl?o?lu è il leader della classifica generale con 24 punti di vantaggio su Jonathan Rea. Il turco di Yamaha dovrà difendersi dal britannico di Kawasaki nel tracciato di San Juan, impianto che ha già accolto i protagonisti del Mondiale nelle ultime stagioni. Occhi puntati questo ...

