Lazio-Inter 3-1, ritorno amaro di Inzaghi. E finisce in rissa (Di domenica 17 ottobre 2021) ritorno amaro a Roma per Simone Inzaghi nella prima da ex contro la Lazio. Nell'ottava giornata di Serie A, l'Inter perde 3-1 contro i biancocelesti e incassa la prima sconfitta in campionato. All'Olimpico tante occasioni e polemiche. Perisic (12') sblocca il match dal dischetto, poi Immobile (64') pareggia ancora su rigore, Felipe Anderson (81') ribalta tutto segnando con Dimarco a terra e Milinkovic Savic (91') firma il tris. Nel finale espulso Luiz Felipe e scatta la rissa.Risultati (ottava giornata), Spezia-Salernitana 2-1, Lazio-Inter 3-1, ore 20.45 Milan-Hellas Verona, domenica 17 ore 12.30 Cagliari-Sampdoria, ore 15 Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Udinese-Bologna, ore 18 Napoli-Torino, ore 20.45 Juventus-Roma, lunedì 18 ore 20.45 ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 ottobre 2021)a Roma per Simonenella prima da ex contro la. Nell'ottava giornata di Serie A, l'perde 3-1 contro i biancocelesti e incassa la prima sconfitta in campionato. All'Olimpico tante occasioni e polemiche. Perisic (12') sblocca il match dal dischetto, poi Immobile (64') pareggia ancora su rigore, Felipe Anderson (81') ribalta tutto segnando con Dimarco a terra e Milinkovic Savic (91') firma il tris. Nel finale espulso Luiz Felipe e scatta la.Risultati (ottava giornata), Spezia-Salernitana 2-1,3-1, ore 20.45 Milan-Hellas Verona, domenica 17 ore 12.30 Cagliari-Sampdoria, ore 15 Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Udinese-Bologna, ore 18 Napoli-Torino, ore 20.45 Juventus-Roma, lunedì 18 ore 20.45 ...

Advertising

MCriscitiello : Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro… - MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - Inter : ?? | PAREGGIO 64’- Immobile segna su rigore per la Lazio #LazioInter 1?-1? #FORZAINTER ???? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Fermare il gioco con l'uomo a terra non è far play ma solo ipocrisia: ha fatto bene la Lazio a segnare e ha ragione In… - Thorluckha : RT @MCriscitiello: Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro il gi… -