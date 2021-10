La Pro Recco non da scampo al Posillipo. Brancaccio: “Bravi a non mollare” (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Sconfitta per il Posillipo contro i Campioni d’Europa della Pro Recco nella seconda giornata del campionato di Serie A1. I giocatori partenopei, davanti ai 96 spettatori, massimo consentito dalle normative anti-covid della Piscina di Santa Maria Capua Vetere, cedono contro la corazzata ligure giocando una partita di grande intensità, non riuscendo però, per larghi tratti della gara, a segnare. Coach Brancaccio deve rinunciare a pochi istanti dall’inizio della gara, per problemi fisici, a Scalzone. Esordio in campionato per Somma, classe 2004, prodotto del vivaio rossoverde. Nel primo quarto la Pro Recco fa valere la sua straordinaria forza. Segnano Di Fulvio, due volte, Younger ed Echenique, sullo scadere Zalanki segna il 5-0 su cui si chiude la prima ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Sconfitta per ilcontro i Campioni d’Europa della Pronella seconda giornata del campionato di Serie A1. I giocatori partenopei, davanti ai 96 spettatori, massimo consentito dalle normative anti-covid della Piscina di Santa Maria Capua Vetere, cedono contro la corazzata ligure giocando una partita di grande intensità, non riuscendo però, per larghi tratti della gara, a segnare. Coachdeve rinunciare a pochi istanti dall’inizio della gara, per problemi fisici, a Scalzone. Esordio in campionato per Somma, classe 2004, prodotto del vivaio rossoverde. Nel primo quarto la Profa valere la sua straordinaria forza. Segnano Di Fulvio, due volte, Younger ed Echenique, sullo scadere Zalanki segna il 5-0 su cui si chiude la prima ...

Advertising

anteprima24 : ** La Pro Recco non da scampo al Posillipo. #Brancaccio: 'Bravi a non mollare' ** - zizionice : RT @prorecco: ???? #SerieA1, la Pro Recco espugna la vasca del Posillipo per 3-12. ?? Tre gol a testa per #Echenique, #DiFulvio e #Younger.… - prorecco : ???? #SerieA1, la Pro Recco espugna la vasca del Posillipo per 3-12. ?? Tre gol a testa per #Echenique, #DiFulvio e… - sergtosi : @Frank201410 @repubblica @giuliocardone69 @pazzoperrep @giusmo1 @CarloVerdelli @SentieroDigital @PiervittorioM… - NprRugby : PRO RECCO RUGBY: inizia la Serie A 2021/2022 -