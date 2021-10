(Di sabato 16 ottobre 2021) Panico in strada a. Doveunain famiglia, un 23enneè sceso in strada e, con tanto di oggetto appuntito, ha cominciato ad infierire su. Scelte atra quelle parcheggiate nei paraggi. E su cui si è accanito forando pneumatici e provocando altri danni. L’uomo è un pregiudicato, già sottoposto anche a un richiamo orale. E oggi, il 23enneresponsabile dei danni e del panico provocati in strada, al termine degli accertamenti scaturiti da unain famiglia, se l’è dovuta vedere con la giustizia. E con i Carabinieri di Scansano che lo hanno denunciato in stato di libertà.23enneunain ...

SecolodItalia1 : Inferno a Grosseto, dopo una lite marocchino si accanisce con un punteruolo su auto e moto a caso… - Zompagrillo : @unaltraIO Assolutamente no. Grosseto secondo me è il luogo che più si avvicina all'inferno. Mezzi pubblici inesist… -

Ultime Notizie dalla rete : Inferno Grosseto

Il Secolo d'Italia

...citate scenografie natalizie a Monterotondo e le affascinanti proiezioni delle pitture di, ... per un totale di 37 gruppi di produzione, tra le province di, Pisa e Siena. I 6 miliardi ......citate scenografie natalizie a Monterotondo e le affascinanti proiezioni delle pitture di, ... per un totale di 37 gruppi di produzione, tra le province di, Pisa e Siena. I 6 miliardi ...MONTEROTONDO MARITTIMO. Dopo le meravigliose scenografie natalizie, apparse come una magia sulla torre refrigerante tra dicembre 2020 e gennaio 2021, la centrale geotermica di Monterotondo Marittimo, ...Una mostra di fumetti dedicata a Dante e a Fellini. E’ stata inaugurata nei giorni scorsi e si trova nell’androne, al primo piano, del palazzo comunale di San Giovanni in Persiceto. "Per celebrare i 7 ...