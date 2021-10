Il racconto per immagini del Tevere: presentato il libro a Palazzo Strozzi Sacrati (Di sabato 16 ottobre 2021) Un racconto per immagini, lungo i 405 km che attraversano 4 regioni, tra le quali anche la Toscana, in provincia di Arezzo. ‘Tevere Nostrum. Acqua, storia, natura, cultura’ è il volume (edito da Polistampa) curato dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Italia Centrale, Erasmo D’Angelis, presentato a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Ad accompagnare l’autore il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessora all’ambiente Monia Monni, il segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale Massimo Lucchesi, il presidente di Anbi Toscana Marco Bottino, l’editore Mauro Pagliai e, in collegamento da remoto, il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi. “Un fiume che – ha detto Giani –, sebbene ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 16 ottobre 2021) Unper, lungo i 405 km che attraversano 4 regioni, tra le quali anche la Toscana, in provincia di Arezzo. ‘Nostrum. Acqua, storia, natura, cultura’ è il volume (edito da Polistampa) curato dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Italia Centrale, Erasmo D’Angelis,, a Firenze. Ad accompagnare l’autore il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessora all’ambiente Monia Monni, il segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale Massimo Lucchesi, il presidente di Anbi Toscana Marco Bottino, l’editore Mauro Pagliai e, in collegamento da remoto, il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi. “Un fiume che – ha detto Giani –, sebbene ...

