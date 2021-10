Feyenoord-RKC Waalwijk 16 ottobre | ore 16 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Feyenoord RKC

Infobetting

...30 SC Cambuur - AZ Alkmaar Domenica 03.10.2021 ore 14:30 Vitesse -Domenica 03.10.2021 ore 16:45 PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam 9ª Giornata Sabato 16.10.2021 ore 16:30......Olanda PEC Zwolle 3 0 Devyne Rensch Olanda AFC Ajax 3 0 Ben Rienstra Olanda Fortuna Sittard 3 0 Marcos Senesi Argentina3 0 Luis Sinisterra Colombia3 0 Sylla Sow Olanda...Le quote e i pronostici delle partite di Eredivisie in programma nella nona giornata. In campo Ajax, Feyenoord e Psv.Sports Mole anticipa lo scontro Eredivisie di sabato tra Feyenoord e RKC Waalwijk, inclusi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. Separati da nove posti e altrettanti punti sul regi ...