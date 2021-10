Equitazione | Global Champions Tour 2021 | a Samorin vince Spencer Smith | ai Doha Falcons la gara a squadre

(Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la cancellazione dell’evento di New York a causa delle restrizioni legate alla pandemia in vigore nella città americana, ildiè ripartito dalla Slovacchia, precisamente dalla città di, per unain cui ben dieci binomi sono riusciti ad accedere al jump-off, togliendo dalla lotta per la vittoria Edwina Tops- Alexander e Darragh Kenny su tutti. Nello spareggio, a sorpresa, l’ha spuntata lo statunitense, che in sella al suo Theodore Manciais ha chiuso in 39.57 secondi, imponendosi davanti al tedesco Christian Ahlmann, secondo insieme a Dominator. Terzo l’olandese Jur Vrieling, mentre scorrendo la classifica troviamo Jessica Springsteen, Scott Brash e Bart Bles, tutti senza errori. Ad aprire ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Equitazione Global

... come la Formula E, o gli Europei di nuoto del 2022 e di atletica del 2024, così come la scelta di Uefa 2020, i Mondiali di skate e ilChampions Tour di'. Per la prima cittadina ......alla Fieracavalli di Verona e ha ottenuto risultati importanti aldi Chantilly, in Francia. Niccolò Bardelli, che ha come istruttore Giorgio Meli e gareggia presso la Toscanadi ...Dopo la cancellazione dell'evento a New York a causa delle restrizioni in vigore nella città americana, il Global Champions Tour di equitazione è ripartito dalla Slovacchia, precisamente dalla città d ...ROMA – Il Longines Global Champions Tour di Roma continua a regalare grandi emozioni al Circo Massimo. Questo pomeriggio nell’ovale più antico della Capitale sono andate in scena per il CSI5* la 150/1 ...