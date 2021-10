Ecobonus auto, assegno unico per i figli, Cig: ecco tutte le novità del Decreto Fisco (Di sabato 16 ottobre 2021) Tra le misure inserite nel provvedimento: più tempo per pagare le cartelle esattoriali, maggiori controlli per la sicurezza delle aziende e 13 settimane in più di cassa integrazione nei settori dove scade il blocco dei licenziamenti Leggi su corriere (Di sabato 16 ottobre 2021) Tra le misure inserite nel provvedimento: più tempo per pagare le cartelle esattoriali, maggiori controlli per la sicurezza delle aziende e 13 settimane in più di cassa integrazione nei settori dove scade il blocco dei licenziamenti

Advertising

ilriformista : Il Cdm ha dato il via libera al #decretofiscale: cartelle, bonus, reddito di cittadinanza e incidenti sul lavoro. S… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Ecobonus auto, assegno unico per i figli, Cig: ecco tutte le novità - Corriere : Ecobonus auto, assegno unico per i figli, Cig: ecco tutte le novità - TiscaTi : RT @sole24ore: ?? Ok al #decretofiscale: 100 milioni per #ecobonus auto e stretta sulla #sicurezza. Tensione su #Redditodicittadinanza https… - sole24ore : ?? Ok al #decretofiscale: 100 milioni per #ecobonus auto e stretta sulla #sicurezza. Tensione su… -