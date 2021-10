Covid: Fvg, un decesso,scendono ricoveri in reparti ordinari (Di sabato 16 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 123 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,32%. Sono inoltre 15.812 i test rapidi antigenici realizzati, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 123 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,32%. Sono inoltre 15.812 i test rapidi antigenici realizzati, ...

