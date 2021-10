Covid | 2 983 nuovi casi e 14 morti Il Papa prega per la liberalizzazione dei brevetti dei vaccini

(Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 2.983 idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, 14 i. Ieri ierano stati 2.732 e i42. Il tasso di positività si attesta allo 0,63% su 472.535 tamponi. Ieri il tasso di positività era allo 0,53% su 506.043 tamponi effettuati. Hanno superato poi quota 87,3 milioni le somministrazioni di, con l’85% di cittadini che ha ricevuto almeno una dose. E proprio in questa giornata che ha fatto parlare il generale Figliuolo di «un esempio di successo» italiano, ilè tornato a lanciare un appello alle aziende farmaceutiche produttrici affinché liberalizzino idei. Continuano a scendere i ricoveri Per quanto riguarda i ricoveri, in ...

