qn_giorno : #Lodi, #Codogno, la caserma ha 'Una stanza tutta per sé' per audizioni protette -

Ultime Notizie dalla rete : Codogno caserma

Il Giorno

L'associazione Orsa minore, che gestisce il centro antiviolenza di Lodi, ha approfittato dell'inaugurazione della stanza protetta delladiper dare alcune informazioni in merito alla ...(Lodi) - C'era un'idea allettante di trasformare, in parte, l'area chimica oggi dismessa Hexion di viale Trivulzio in nuovadei vigili del fuoco a servizio dell'area sud del Lodigiano,...Codogno (Lodi), 16 ottobre 2021- L’Arma dei carabinieri di Lodi ha inaugurato la seconda stanza protetta della provincia. Servirà per le audizioni con le donne e i bambini vittime di violenza. “Quella ...