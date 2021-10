Ciclismo | Thibaut Pinot potrebbe partecipare al Tour de France 2022

Leggi su oasport

(Di sabato 16 ottobre 2021) Un 2021 molto complicato per. Il ciclistase della Groupama-FDJ ha vissuto un’annata condizionata dall’infortunio alla schiena che patì aldedel 2020, tanto da non riuscire a partecipar a nessuno dei tre Grandi Giri di questa stagione. Dopo uno stop di quattro mesi, il transalpino è tornato alle gare a settembre, ottenendo anche qualche discreto risultato, come il quinto posto alla Coppa Bernocchi vinta da Remco Evenepoel. Dopo questi segnali incoraggianti, il trentunenne di Meliseyvedere nella sua occasione di riscatto. Lo conferma anche il suo Team Manager, Marc Madiot, che ipotizza un ritorno aldeper il proprio corridore: “Se andrà tutto bene sarà al via, ma dobbiamo ...