Chi è Niko Pandetta: età, carriera, vita privata e i problemi con la legge del cantante (Di sabato 16 ottobre 2021) Pochi giorni fa gli è stato annullato un concerto perché non rispettava le regole anti-covid. Vediamo chi è Niko Pandetta, cantante neomelodico catanese. Niko Pandetta (Instagram)Venuto recentemente alla ribalta dietro la sospensione di un suo concerto in un locale di Catania, Niko Pandetta non è nuovo alla cronaca. Prima dell’interruzione del suo live, il cantante era già finito sui giornali in precedenza a causa di comportamenti non troppo inclini alla legge. Il cantante neomelodico, passato recentemente alla musica trap, è stato letteralmente travolto dalle critiche dopo aver scritto e cantato una canzone dedicata allo zio Salvatore Cappello, un boss della mafia in carcere dal 1993 al “41 bis”. ... Leggi su chenews (Di sabato 16 ottobre 2021) Pochi giorni fa gli è stato annullato un concerto perché non rispettava le regole anti-covid. Vediamo chi èneomelodico catanese.(Instagram)Venuto recentemente alla ribalta dietro la sospensione di un suo concerto in un locale di Catania,non è nuovo alla cronaca. Prima dell’interruzione del suo live, ilera già finito sui giornali in precedenza a causa di comportamenti non troppo inclini alla. Ilneomelodico, passato recentemente alla musica trap, è stato letteralmente travolto dalle critiche dopo aver scritto e cantato una canzone dedicata allo zio Salvatore Cappello, un boss della mafia in carcere dal 1993 al “41 bis”. ...

