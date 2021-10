Caro combattente per “la libertà”, se non ti accorgi dei fascisti e insulti la Segre, non hai più scuse (Di sabato 16 ottobre 2021) Caro combattente per “la libertà” - anche la mia, pure se io, guarda, ti ringrazio ma già stavo combattendo, prima per mesi cercando di tenermi ferma e serena davanti ai deliri di chi urlava che le mascherine gli toglievano il respiro, i morti di Bergamo sui camion erano una messinscena e il Covid un’influenza, poi presentandomi a fare il vaccino, e oggi da vaccinata continuando a usare precauzioni, quindi grazie, per me non scomodarti, come se avessi accettato - passi che quando sul palco di Roma si presenta un noto neofascista ad arringare la folla non t’accorgi di niente. Magari non lo conoscevi, magari ti sei distratto, magari in fondo non diceva cose diverse da quelle degli altri. Anche se, sai, questi sono in scena sin dall’inizio, a manifestare - e talora a organizzare, con tanto di logo e mobilitazione via ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021)per “la” - anche la mia, pure se io, guarda, ti ringrazio ma già stavo combattendo, prima per mesi cercando di tenermi ferma e serena davanti ai deliri di chi urlava che le mascherine gli toglievano il respiro, i morti di Bergamo sui camion erano una messinscena e il Covid un’influenza, poi presentandomi a fare il vaccino, e oggi da vaccinata continuando a usare precauzioni, quindi grazie, per me non scomodarti, come se avessi accettato - passi che quando sul palco di Roma si presenta un noto neofascista ad arringare la folla non t’di niente. Magari non lo conoscevi, magari ti sei distratto, magari in fondo non diceva cose diverse da quelle degli altri. Anche se, sai, questi sono in scena sin dall’inizio, a manifestare - e talora a organizzare, con tanto di logo e mobilitazione via ...

