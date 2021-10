Barbara Palombelli sbaglia ancora a Stasera Italia su Green Pass e Carabinieri

(Di sabato 16 ottobre 2021) Un’altra giornata complicata perche nelle prossime ore potrebbe finire di nuovo nel mirino del popolo social e non solo. Questa volta la location del suo scivolone e delle sue dichiarazioni poco credibili, non è Forum bensì. La conduttrice ieri sera, dall’alto della sua bella scrivania dorata, ha iniziato a dire la sua su come va amministrata Roma e sue lavoro. Tralasciando la prima parte sulla Capitale e la Raggi, quello che è finito nel mirino è la sua difesa a spada tratta delnel mondo del lavoro. Dall’altra parte c’è Matteo Salvini che trova immorale il fatto di lasciare a casa senza stipendio un operaio che non vuole vaccinarsi, pur invitando tutti a farlo. Lo scontro tra i due si è ...

Advertising

curadisplendere : RT @siriomerenda: Barbara Palombelli sul tapiro ad #AmbraAngiolini 'è lecito domandarsi se #Allegri fosse completamente fuori di testa...op… - pincobg : RT @Pamelitanaa: Mi hanno detto che barbara Palombelli stava godendo anche dei carabinieri che vogliono sfrattare dalle caserme perché non… - Pamelitanaa : Mi hanno detto che barbara Palombelli stava godendo anche dei carabinieri che vogliono sfrattare dalle caserme perc… - SettiRoberto : RT @SaggioSergio: Barbara #Palombelli ha appena detto che se subisce una rapina e viene a casa un carabiniere non vaccinato a salvarla lei… - fabrizio1972b : RT @SaggioSergio: Barbara #Palombelli ha appena detto che se subisce una rapina e viene a casa un carabiniere non vaccinato a salvarla lei… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Palombelli

OptiMagazine

In Italia c'è una dittatura. Antonio Caprarica, giornalista e volto storico della Rai, è ospite di Stasera Italia nella puntata del 15 ottobre e nel programma di Rete4 condotto dasi infervora e perde la calma sul tema delle manifestazioni contro il green pass obbligatorio sul posto di lavoro: 'Oltre 40 milioni di italiani con senso civico sono andati e si ...Ne è convinto Paolo Liguori, direttore di Tgcom, ospite in collegamento di Stasera Italia, talk show pre - serale di Rete4 condotto da: 'Poliziotti, carabinieri e finanzieri devono ...In Italia c’è una dittatura. Antonio Caprarica, giornalista e volto storico della Rai, è ospite di Stasera Italia nella puntata ...Il 15 ottobre sarà ricordato nei prossimi mesi come il giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo di green pass per tutti i ...