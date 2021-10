Ambra Angiolini: l’assenza al Salone del Libro dopo il Tapiro d’oro (Di sabato 16 ottobre 2021) Nei giorni scorsi Ambra Angiolini è stata la destinataria del Tapiro d’oro di Striscia La Notizia per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Oltre ad una lunga serie di polemiche, il fatto sembrerebbe aver scosso la diretta interessata, che oggi sarebbe dovuta essere presente al Salone del Libro di Torino, ma a cui ha preferito rinunciare. La fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, durata quattro anni, è finita negli scorsi giorni nel mirino del Tapiro d’oro di Striscia La Notizia. La vicenda ha comportato non poche polemiche, scatenando una bufera mediatica nei confronti del programma, accusato di sessismo e violazione della sfera privata di una donna che, nonostante la ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 16 ottobre 2021) Nei giorni scorsiè stata la destinataria deldi Striscia La Notizia per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Oltre ad una lunga serie di polemiche, il fatto sembrerebbe aver scosso la diretta interessata, che oggi sarebbe dovuta essere presente aldeldi Torino, ma a cui ha preferito rinunciare. La fine della storia d’amore trae Massimiliano Allegri, durata quattro anni, è finita negli scorsi giorni nel mirino deldi Striscia La Notizia. La vicenda ha comportato non poche polemiche, scatenando una bufera mediatica nei confronti del programma, accusato di sessismo e violazione della sfera privata di una donna che, nonostante la ...

