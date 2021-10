Alitalia assurdità postume di bandiera

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 ottobre 2021) Siamo arrivati a un punto di svolta con, ma solo fino a un certo punto. Visto il fallimento della compagnia aerea i sindacati hanno dovuto accettare un taglio del personale, molto più drastico di quello che hanno sempre rifiutato quando si affacciava un acquirente. Ita, la nuova compagnia, decolla con un quarto del personale (2.800 dipendenti anziché 10.500), ma certe pratiche resistono. In particolare nella gestione degli esuberi. La storia diè caratterizzata da trattamenti di disoccupazione che definire privilegiati è un eufemismo: all’assegno ordinario era stata aggiunta un’indennità complementare pagata dal “Fondo volo” finanziato dai viaggiatori attraverso una tassa sui biglietti. Questo ha prodotto un sostegno al reddito per piloti e hostess pari all’80 per cento dell’ultima retribuzione, incluse le indennità di volo, ...