Un posto al sole, anticipazioni 15 ottobre: Alberto trova un accordo con Clara (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alberto Palladini sarà il grande protagonista dell'episodio di Un posto al sole di oggi, come segnalano le anticipazioni di oggi, venerdì 15 ottobre. L'avvocato, dopo aver chiuso la sua relazione con Clara, sta faticosamente cercando un equilibrio con la ragazza soprattutto per il bene di Federico, il loro figlioletto. Tuttavia, la nuova storia di Clara con Patrizio ha compromesso ulteriormente i loro rapporti e i due si stanno ritrovando a litigare sempre più spesso a causa del battesimo del piccolo. La Curcio, sollecitata dal figlio di Raffaele, ha deciso di organizzare la festa in onore di Federico a Palazzo Palladini, ma Alberto non si è detto d'accordo soprattutto perché più propenso a pianificare un evento ...

