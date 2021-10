Tumore al seno, EDI-Sicilia presenta “manifesto” a Presidente Ars (Di venerdì 15 ottobre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – La delegazione Siciliana di Europa Donna è stata ricevuta ieri dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, nella sua sede istituzionale, in occasione della Prima Giornata Nazionale del Tumore al seno Metastatico che si è celebrata il 13 ottobre. Secondo le ultime stime basate sui dati dei Registri Tumori di 8 province italiane, e presentate nell’edizione speciale del TG di Europa Donna Italia diffuso ieri, nel nostro Paese sono circa 50 mila le donne che convivono con questa patologia. Se si è arrivati a questi numeri lo dobbiamo soprattutto ai progressi delle terapie, tuttavia la quotidianità di queste pazienti è ancora piena di ostacoli e la loro qualità di vita ancora poco considerata.Le 7 principali necessità delle donne con ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 ottobre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – La delegazionena di Europa Donna è stata ricevuta ieri daldell’Assemblea Regionalena, Gianfranco Miccichè, nella sua sede istituzionale, in occasione della Prima Giornata Nazionale delalMetastatico che si è celebrata il 13 ottobre. Secondo le ultime stime basate sui dati dei Registri Tumori di 8 province italiane, ete nell’edizione speciale del TG di Europa Donna Italia diffuso ieri, nel nostro Paese sono circa 50 mila le donne che convivono con questa patologia. Se si è arrivati a questi numeri lo dobbiamo soprattutto ai progressi delle terapie, tuttavia la quotidianità di queste pazienti è ancora piena di ostacoli e la loro qualità di vita ancora poco considerata.Le 7 principali necessità delle donne con ...

