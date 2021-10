Si riempie lo Stadio Maradona ma il Napoli continua a giocare in undici (Di venerdì 15 ottobre 2021) Torna il pieno, o quasi allo Stadio Maradona ma c’è poco da esultare. L’ultima bolgia degna di nome che si ricordi fu in occasione di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Torna il pieno, o quasi alloma c’è poco da esultare. L’ultima bolgia degna di nome che si ricordi fu in occasione di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

denne_red : @liiightsup Dipende dal posto. Se sceglie il fabrique o Lorenzini o come si chiama ora lo riempie in due ore. Se sc… - Luca84241905 : @MarcoVerduz E si riempie lo stadio di Bergamo per italia Svizzera - xlove28lou : RT @portamivialou: il nostro stadio che applaude chiesa mi riempie di orgoglio #ItaliaBelgio - Mattialei : @LucaMarelli72 Spegniamo la TV (dazn ci ha preceduto), smettiamo di andare allo stadio. Quando uno sport si riempie… - martaxxofficial : RT @portamivialou: il nostro stadio che applaude chiesa mi riempie di orgoglio #ItaliaBelgio -