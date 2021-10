Scoperto il nuovo nemico dell’Anpi | è un libro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Alessandria, 15 ott – A Casale Monferrato l’antidemocratica Anpi insorge contro la casa editrice Altaforte pretendendo di poter decidere chi può presentare une chi no. Nella fattispecie, l’associazione culturale “Monferrato Non Conforme” ha prenotato per questa sera l’auditorium comunale Santa Chiara per presentare ildi Francesca Totolo intitolato La morale sinistra – il vero volto dell’antifascismo. Gli scheletri nell’armadio dell’antifascismo “A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”, recita un proverbio che forse descrive appieno la situazione. Il volume, infatti, racconta il lato oscuro della sinistra radicale. Non è che dietro all’attacco, ci sia magari un tentativo di tenere nascosti gli scheletri nell’armadio dell’antifascismo? Ciò che deve far riflettere è l’ennesimo paradosso sinistroide: ...