Reddito di cittadinanza, fallito blitz di centrodestra e renziani in cdm. Muro M5s-Pd col sostegno di Draghi: “No modifiche” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo il fuoco di paglia della protesta contro la riforma del catasto – durata lo spazio di un mattino – Matteo Salvini ha aperto un nuovo fronte di scontro all’interno della maggioranza che sostiene Mario Draghi. Ma anche stavolta è uscito perdente. Il leader leghista ancora questa mattina, a Radio 24, aveva ribadito che la Lega avrebbe fatto barricate contro il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza: “Non daremo l’ok, s’è rivelato un sostegno al lavoro nero”. Ma nel decreto fiscale approvato poco dopo le 14 dal consiglio dei ministri – iniziato con due ore di ritardo causa confronto con le Regioni sull‘inasprimento delle norme che riguardano la sicurezza sul lavoro – è rimasto lo stanziamento di 200 milioni, previsto dalle bozze, per garantire copertura fino a fine anno alla misura anti povertà. In cdm, riferisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo il fuoco di paglia della protesta contro la riforma del catasto – durata lo spazio di un mattino – Matteo Salvini ha aperto un nuovo fronte di scontro all’interno della maggioranza che sostiene Mario. Ma anche stavolta è uscito perdente. Il leader leghista ancora questa mattina, a Radio 24, aveva ribadito che la Lega avrebbe fatto barricate contro il rifinanziamento deldi: “Non daremo l’ok, s’è rivelato unal lavoro nero”. Ma nel decreto fiscale approvato poco dopo le 14 dal consiglio dei ministri – iniziato con due ore di ritardo causa confronto con le Regioni sull‘inasprimento delle norme che riguardano la sicurezza sul lavoro – è rimasto lo stanziamento di 200 milioni, previsto dalle bozze, per garantire copertura fino a fine anno alla misura anti povertà. In cdm, riferisce ...

Advertising

matteosalvinimi : “Un vero e proprio sodalizio criminale che organizzava l’ingresso di soggetti provenienti da Romania, Austria e Ger… - LegaSalvini : ?? MILANO, I PENDOLARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA VENIVANO DA ROMANIA, AUSTRIA E GERMANIA PER INTASCARLO: 50 DENUNC… - poliziadistato : Milano, percepivano il reddito di cittadinanza presentando documenti falsi, 50 persone denunciate dalla… - Braveheart20215 : Vero,il Greenpass rende liberi taluni soggetti che non han voglia di lottare per dei diritti sacrosanti.Magari son… - italiaserait : Reddito cittadinanza, braccio di ferro in Cdm -