Piazzapulita, Guido Crosetto lascia lo studio: «Plotone contro la Meloni, questo non è giornalismo» – Video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Guido Crosetto "Quando tutti sparano su persone che non possono difendersi, non è giornalismo né democrazia". Lo ha esclamato Guido Crosetto mentre, ieri sera, abbandonava lo studio di Piazzapulita, in polemica con il conduttore Corrado Formigli. L'imprenditore ed ex esponente di Fratelli d'Italia ha lasciato la trasmissione infastidito dalle modalità del dibattito, che ruotava attorno all'inchiesta di Fanpage sui partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini e alle presunte contiguità con gli ambienti dell'estrema destra. "Ascolto da un'ora la trasmissione e man mano che andava avanti mi domandavo: 'che cosa ci faccio qua?' Io ho una grandissima stima nei confronti del giornalismo, ancor più nei confronti della ...

