"Non hai notato". Vanessa Incontrada si presenta in studio così: "Un po' qua, un po' là…" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Periodo positivo per Vanessa Incontrada, la nuova conduttrice di Striscia la Notizia. Nella puntata del 14 ottobre, la showgirl fa il suo ingresso nello studio di Canale 5 con un look decisamente unico. Naturalmente è stata subito presa in giro dal collega Alessandro Siani che ha prontamente detto: "Dimmi cosa vuoi, cosa ti devo servire, cameriere, cameriere, cosa volete voi pubblico di Striscia?". La bellissima Incontrada, almeno per una sera, ha lasciato i suoi sexy tubini per indossare un pantalone e una camicia. Ma quello che ha lasciato senza parole il collega conduttore è senza dubbio il papillon. Un outfit che ha stupito Alessandro Siani. "Non hai notato una cosa – dice Vanessa Incontrada -, righe qua e righe là". La conduttrice ha infatti mostrato a Siani ...

