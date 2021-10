Monica Bellucci, la trasformazione è compiuta. E lei è stupefacente col nuovo look. Che diva! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Monica Bellucci riceve il premio Stella della Mole, che il Torino Film Festival (26 novembre al 4 dicembre) le consegnerà il prossimo 30 novembre. Premio preceduto da una prèmiere importante per l’attrice umbra: The Girl in the Fountain, in cui interpreta la straordinaria Anita Ekberg. Il film, a metà fra documentario e finzione, uscirà poi nelle sale l’1, il 2 e il 3 dicembre. Poche settimane prima di un altro titolo attesissimo sempre con Bellucci protagonista: il prequel di La befana viene di notte. Dove l’attrice è una bellissima strega buona alle prese con l’educazione magica di una giovane fattucchiera. Anita Ekberg è l’attrice legata al ruolo di Sylvia ne La dolce vita di Federico Fellini. Chi non ricorda il suo celebre “bagno” a Fontana di Trevi, quando chiama Marcello Mastroianni? Quel “Marcello, come here” l’ha resa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021)riceve il premio Stella della Mole, che il Torino Film Festival (26 novembre al 4 dicembre) le consegnerà il prossimo 30 novembre. Premio preceduto da una prèmiere importante per l’attrice umbra: The Girl in the Fountain, in cui interpreta la straordinaria Anita Ekberg. Il film, a metà fra documentario e finzione, uscirà poi nelle sale l’1, il 2 e il 3 dicembre. Poche settimane prima di un altro titolo attesissimo sempre conprotagonista: il prequel di La befana viene di notte. Dove l’attrice è una bellissima strega buona alle prese con l’educazione magica di una giovane fattucchiera. Anita Ekberg è l’attrice legata al ruolo di Sylvia ne La dolce vita di Federico Fellini. Chi non ricorda il suo celebre “bagno” a Fontana di Trevi, quando chiama Marcello Mastroianni? Quel “Marcello, come here” l’ha resa ...

Advertising

44_Pikachu_44 : RT @DeadlySinDesi: monica bellucci ???????????? - SusyMely1 : @Sissi49752788 Per me la più bella è Monica Bellucci - whytory0528 : RT @Dida_ti: E io non so quello che c'è In te che chiude e apre Solo qualcosa in me Comprende che è più profonda la luce dei tuoi Occhi di… - Nicoletta_G96 : RT @cineasimetrico: Monica Bellucci - LutsiukVitaliy : Ricchi e Poveri - Come Vorrei ('Malena'-Monica Bellucci) -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bellucci Monica Bellucci e Toni Collette protagoniste di "Mafia Mamma" La commedia sar diretta dalla regista di Twilight, Catherine Hardwicke. Nel cast ci sar anche Rob Huebel. Monica Bellucci e Toni Collette sono state scelte per il film Mafia Mamma , incentrato su una donna della periferia americana che eredita (con successo) l impero mafioso del nonno in ...

Doccia fredda per Aurora Ramazzotti. "Sparita dai palinsesti" cosa succede a Mediaset Quello stupefacente no di Eros Ramazzotti a Monica Bellucci Alla base della decisione ci sono i bassi ascolti fatti registrare nelle due settimane di messa in onda - il programma ha debuttato il 4 ...

Mafia Mamma, Monica Bellucci protagonista di una nuova commedia Sky Tg24 Monica Bellucci bionda come Anita Ekberg: la trasformazione dell’attrice sul set Chi non ricorda la celebre scena della Dolce Vita di Fellini, con Anita Ekberg che fa il bagno nella Fontana di Trevi? Oggi è Monica Bellucci a ...

Film in uscita: i 15 film più attesi della stagione che torna al 100% di capienza sale Film in uscita: i 15 film più attesi della stagione che torna al 100% di capienza sale O ra che la capienza nelle sale cinematografiche è tornata al 100 per cento, i distributori cominciano a fare usc ...

La commedia sar diretta dalla regista di Twilight, Catherine Hardwicke. Nel cast ci sar anche Rob Huebel.e Toni Collette sono state scelte per il film Mafia Mamma , incentrato su una donna della periferia americana che eredita (con successo) l impero mafioso del nonno in ...Quello stupefacente no di Eros Ramazzotti aAlla base della decisione ci sono i bassi ascolti fatti registrare nelle due settimane di messa in onda - il programma ha debuttato il 4 ...Chi non ricorda la celebre scena della Dolce Vita di Fellini, con Anita Ekberg che fa il bagno nella Fontana di Trevi? Oggi è Monica Bellucci a ...Film in uscita: i 15 film più attesi della stagione che torna al 100% di capienza sale O ra che la capienza nelle sale cinematografiche è tornata al 100 per cento, i distributori cominciano a fare usc ...