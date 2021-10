Minecraft Live 2021 tra nuovi mob e biomi, tutti i dettagli sulla diretta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mojang Studios è riuscita a dominare l'industria dei videogiochi con il suo franchise di giochi Minecraft per molto tempo. Con l'imminente evento Minecraft Live 2021, hanno suscitato nuove aspettative tra i fan e i follower del gioco sandbox. L'evento di YouTube comprenderà annunci importanti e fornirà un aggiornamento su nuovi mob, Minecraft Dungeons e molto altro. Minecraft Live 2021 terrà una votazione per scegliere un nuovo mob tra i candidati. Inoltre, i giocatori possono anche aspettarsi un annuncio riguardante l'arrivo del tanto atteso aggiornamento: Minecraft Caves & Cliffs, che a sua volta introdurrà nuovi elementi come la generazione di biomi e la generazione di minerali ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mojang Studios è riuscita a dominare l'industria dei videogiochi con il suo franchise di giochiper molto tempo. Con l'imminente evento, hanno suscitato nuove aspettative tra i fan e i follower del gioco sandbox. L'evento di YouTube comprenderà annunci importanti e fornirà un aggiornamento sumob,Dungeons e molto altro.terrà una votazione per scegliere un nuovo mob tra i candidati. Inoltre, i giocatori possono anche aspettarsi un annuncio riguardante l'arrivo del tanto atteso aggiornamento:Caves & Cliffs, che a sua volta introdurràelementi come la generazione die la generazione di minerali ...

