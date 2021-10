Milan | tegola per Pioli | positivo al Covid | test a tutto il gruppo

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Brutte notizie per ile perche dovrà fare a meno anche di Brahim Diaz, risultatoal-19: ecco il comunicato. Altrain casa: Stefanodovrà fare a meno anche di Brahim Diaz. Lo spagnolo è infatti risultatoal-19. Già in conferenza stampa, l’allenatore rossonero aveva dichiarato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

milan_corner : RT @_talebanikov: @Maicuntent1986 Farà un tweet Vitiello. #ACMilan comunica che Dario Maicuntent ha riscontrato una frattura dell’osso sca… - Affaritaliani : Brahim Diaz positivo al Covid: nuova tegola sul Milan - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Milan, un'altra tegola: anche Brahim Diaz è positivo al Covid - FantaCons : ?? ULTIM'ORA Altra tegola per il #Milan: #BrahimDiaz è risultato positivo al Covid. Il giocatore è in isolamento,… - IlmsgitSport : Milan, un'altra tegola: anche Brahim Diaz è positivo al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tegola

MILANO - Altraper il, che dopo l'infortunio del portiere titolare Maignan (10 settimane di stop e tesserato nel frattempo Mirante) deve fare i conti con il Covid. Prima è arrivata la positività dell'...SPORT Donnarumma con il tatuaggio delalle Iene 'ACcomunica che Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. ...A questo, si aggiunge anche un’altra tegola per Pioli. Come comunicato dal club rossonero tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, Brahim Diaz è risultato positivo al COVID-19 dall’ultimo ...Brahim Diaz positivo: lo spagmnolo è risultato positivo al tampone e salterà la gara col Verona. Il comunicato ufficiale del club.